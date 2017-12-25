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Спорт ЧМ-2018

Пеле увидел в сборной России потенциал выиграть ЧМ-2018

Есть обновление от 20:19

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле допускает, что сборная России сможет побороться за выигрыш домашнего ЧМ-2018.

"Думаю, это по силам многим командам, в том числе и России", - приводит слова Пеле Russia Today.

"Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать - сплошные сюрпризы", - добавил Пеле.

Пеле считает, что одним из финалистов турнира станет сборная Бразилии, а другим – "возможно, кто-то из Европы".

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

По итогам жеребьевки стало известно, что на домашнем ЧМ россияне сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В случае выхода в плей-офф, в 1/8 финала российская команда встретится с одним из представителей группы B, куда вошли Португалия, Испания, Марокко и Иран.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года сборная России проведет товарищеский матч с Бразилией.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Пеле
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