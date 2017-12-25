Экс-наставник сборной России по футболу Адвокат возглавил голландскую "Спарту"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат согласился занять пост наставника роттердамской "Спарты", о чем сообщила пресс-служба голландского клуба.

Отмечается, что голландский специалист приступит к своим обязанностям после перерыва, а соглашение будет действовать до конца сезона.

Дик Адвокат работал в сборной России с 2010 по 2012 годы, вывел ее на Евро-2012, где она выступила неудачно, не попав в плей-офф. Более успешной была его деятельность в петербургском "Зените" (2006-2009), который под его руководством стал обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА (оба - в 2008 году), а также российских трофеев – золота чемпионата страны (2007) и Суперкубка России (2008).

До недавних пор Адвокат работал в качестве главного тренера сборной Голландии. Не сумев завоевать с ней путевку на ЧМ-2018 в Россию, покинул национальную команду своей страны.