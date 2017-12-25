Мутко приостановил работу на посту главы РФС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко на полгода приостанавливает свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), это место займет гендиректор союза Александр Алаев.

"Приостанавливаю деятельность на посту президента РФС на полгода, исполняющий обязанности президента - гендиректор Алаев", - сказал Мутко журналистам в понедельник.

О том что Мутко может покинуть пост президента Российского футбольного союза, на прошлой неделе писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Утверждалось, что его добровольная отставка связана с допинговым кризисом, который "возможно, коснется и футбола": в ФИФА поступил список, составленный ВАДА, содержащий фамилии российских футболистов, чьи пробы показались подозрительными.

Однако тогда первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что не знает о планах ухода в отставку Мутко. "Я первый вице-президент Союза. Если Виталий Леонтьевич собирался бы покинуть свой пост, то я бы знал об этом. Я же должен на время принять на себя обязанности президента. Ни слова в повестке дня по этому вопросу нет", - сказал Симонян в минувший четверг.

Мутко вновь был избран президентом РФС в сентябре 2015 года на внеочередной конференции союза. Он был единственным зарегистрированным кандидатом на должность, которая стала вакантной после того, как 31 мая конференция РФС приняла решение о досрочном прекращении полномочий Николая Толстых.

Президентом Российского футбольного союза Мутко избран во второй раз. Он возглавлял РФС со 2 апреля 2005 года по 24 ноября 2009 года. В этот период ЦСКА (в мае 2005 года) и петербургский "Зенит" (в мае 2008 года) выиграли Кубок УЕФА, а сборная России стала полуфиналистом чемпионата Европы 2008 года. В то же время российские футболисты не пробились в финальный турнир чемпионата мира 2006 года и на Олимпийские летние игры 2008 года.