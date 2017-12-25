Сборная России перед ЧМ-2018 сыграет с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года проведет контрольные матчи с Бразилией, Францией, Австрией, а также достигнута договоренность с Турцией, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Мы утвердили план подготовки план подготовки сборной к чемпионату мира, он повторит план подготовки к Кубку конфедераций 2017 года. Мы можем анонсировать игры с Бразилией в Лужниках и с Францией в Санкт-Петербурге", - сказал В.Мутко в понедельник по итогам заседания исполкома РФС.

"На исполкоме мы обсудили две игры на сборе в Австрии, в Инсбруке 30 мая сыграем с Австрией, а потом вернемся в Россию, где сыграем на стадионе "Динамо", если они успеют ввести его в строй. Если нет - в Москве есть и другие стадионы. Мы подписали все контракты, соперником будет сборная Турции. Мы признательны им за игру и у нас были обязательства провести ответную встречу", - добавил он.