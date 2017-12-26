ЦСКА обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Московский ХК ЦСКА гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Об этом стало известно после того, как череповецкая "Северсталь" во вторник уступила в Хабаровске "Амуру" и с 64 баллами осталась на девятой позиции в Западной конференции.

Теперь ЦСКА, который в Западной конференции занимает второе место с 98 очками, недосягаем для команд, находящихся ниже восьмой строчки. В плей-офф же выходят по восемь лучших команд каждой из конференций.

Ранее место в плей-офф обеспечил себе действующий обладатель Кубка Гагарина петербургский СКА.