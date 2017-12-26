Установлен рекорд по числу голов за год в английской премьер-лиге

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Гарри Кейн стал автором нового рекорда по количеству голов в матчах английской премьер-лиги за один календарный год.

Во вторничном матче чемпионата Англии против "Саутгемптона" ("Тоттенхэм" выиграл дома со счетом 5:2) Кейн оформил хет-трик, после чего на его счету в нынешнем году стало 39 голов.

Предыдущее достижение – 37 голов – держалось с 1995 года, а его автором был выступавший тогда за "Блэкберн" нападающий Алан Ширер. Реакция Ширера не заставила себя долго ждать. Как только его рекорд пал, Ширер написал в твиттере поздравительное сообщение в адрес Кейна.