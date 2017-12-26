Россия уступила Чехии на старте молодежного ЧМ по хоккею

⚡Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с окончательной заявкой на чемпионат мира⚡

Узнать имена 23 хоккеистов, которые сыграют за нашу команду в Баффало, можно по ссылке: https://t.co/QemgFul7nB pic.twitter.com/D39Szi5qJV