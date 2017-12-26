Россия уступила Чехии на старте молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России потерпели неудачу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.
Подопечные Валерия Брагина уступили сверстникам из сборной Чехии. Результат – 5:4 (2:2, 2:0, 1:2) в пользу чешских хоккеистов.
Молодежный ЧМ проходит в США, он стартовал во вторник и финиширует 5 января.
⚡Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с окончательной заявкой на чемпионат мира⚡— Хоккей России (@russiahockey) 25 декабря 2017 г.
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