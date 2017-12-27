МОК отреагировал на обвинения в отсутствии шагов по защите Родченкова

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет отрицает претензии адвоката экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джима Уолдена, который заявлял ранее, что МОК не предпринимает никаких мер по защите его подопечного.

"МОК категорически отрицает претензии мистера Уолдена в том, что МОК не принял никаких мер. Мы отрицаем нелепое утверждение о том, что мы бы хотели, чтобы г-н Родченков был "не доступен", - говорится в заявлении МОК, которое цитирует портал insidethegames.

"МОК согласовал работу с ВАДА, которое обращалось в ОКР и в министерство спорта РФ по поводу того, что Родченкову необходима защита как свидетелю. МОК поддерживает контакты с адвокатами Родченкова через своих юристов и в любое время открыт для диалога", - отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что защита свидетелей, а также комментирование судебных актов, принятые в США или России, не в компетенции МОК .

Ранее в СМИ появилось обращение адвоката Родченкова, в котором отмечалось, что президент МОК Томас Бах не предпринимает шагов по защите бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, а в случае его возвращения в Россию, он может быть убит или подвергнуть пыткам.

Родченков стал информатором ВАДА, которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате сборная России была отстранена от Игр-2018 в Пхенчхане, а российским спортсменам разрешили выступать в ОИ лишь под нейтральным флагом.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в создании системы допинга.