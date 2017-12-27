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Спорт Допинг в российском спорте

ФИФА не нашла подтверждающих данных о допинге в российском футболе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) заверила специальную комиссию Российского футбольного союза (РФС), которая занимается расследованием возможных нарушений антидопинговых правил в чемпионате России в период с 2012 по 2015 годы, в том, что пока не имеет данных, подтверждающих нарушения правил, сообщает пресс-служба РФС.

"В письме от ФИФА сообщается о том, что на сегодняшний день у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях антидопинговых правил в указанный период времени", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что комиссия скоро опросит "всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение в соответствующих клубах".

"Необходимо подчеркнуть, что запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер", - говорится в сообщении.

Недавно была создана специальная комиссия РФС, которую возглавляет временно исполняющий обязанности президента организации Александр Алаев. Основной задачей комиссии было в кратчайшие сроки выявить факты возможных нарушений антидопинговых правил в ходе соревновательного контроля в чемпионате России по футболу в период с 2012 по 2015 годы.

"Для выполнения поставленной задачи комиссией были отправлены запросы в ФИФА, СКР и РУСАДА. Комиссия максимально оперативно получила необходимую для работы информацию, в том числе о 19 пробах, данные о которых запросила ФИФА. Указанные пробы были взяты в 2012-2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Все данные о пробах отправлены в соответствующий комитет ФИФА и в клубы, футболистам которых эти самые пробы принадлежат.

Ранее в декабре Следственный комитет России (СКР) предложил ФИФА содействие в исследовании информации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о результатах тестирования Московским антидопинговым центром российских спортсменов.

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В связи с этим, по словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, "для проведения объективного и всестороннего расследования следствием направлено обращение в Международную федерацию футбола, в котором СКР предложил совместное сотрудничество в исследовании представленной ВАДА информации".

СКР расследует уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора Антидопингового центра Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. Также следствием проверяются факты манипуляций с результатами допинг-тестирования спортсменов рядом лиц.

Родченков стал информатором ВАДА, которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате сборная России была отстранена от Игр-2018 в Пхенчхане, а российским спортсменам разрешили выступать в ОИ лишь под нейтральным флагом.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в создании системы допинга.

Ранее о намерении провести собственное расследование в связи с информацией, оказавшейся в распоряжении ФИФА, заявил РФС.

Теги: футбол, ФИФА, РФС, допинг
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