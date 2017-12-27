Экс-футболист сборной России Зырянов завершил игровую карьеру

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Константин Зырянов завершил игровую карьеру.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, Зырянов назначен главным тренером команды "Зенит-2", которая выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом. Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить "Зенит"-2 поступают не каждый день", - приводятся слова Зырянова.

Первый официальный матч под его руководством "Зенит-2" проведет 4 марта 2018 года в Калининграде против "Балтики".

Константин Зырянов начал профессиональную карьеру в пермском "Амкаре", цвета которого защищал с 1994 по 2000 годы. Затем - с 2000 по 2006 годы – он выступал в московском "Торпедо", а с 2007 по 2014 годы – в петербургском "Зените".

В "Зените" Зырянов стал трехкратным чемпионом России, по два раза выиграл Кубок России и Суперкубок России, по разу – Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА. В составе сборной России он завоевал бронзу Евро-2008.

В 2014 году в статусе играющего тренера он присоединился к "Зениту"-2 и помог команде занять второе место во втором дивизионе, а после этого - закрепиться в первенстве ФНЛ.