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Хоккеисты сборной США уступили Словакии на молодежном ЧМ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сборная США по хоккею потерпела поражение от команды Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу словацких хоккеистов.

Результат является сенсационным. Букмекеры называли хозяев турнира (ЧМ проходит в США) его главными фаворитами: вероятность триумфа американской команды перед стартом соревнования оценивалась коэффициентом 2,5. В свою очередь, словацкую сборную, относили к разряду аутсайдеров, коэффициент на ее выигрыш турнира перед стартом был равен 60,0.

Ранее на нынешнем молодежном ЧМ американцы со счетом 9:0 разгромили Данию, а словаки со счетом 0:6 уступили Канаде.

Команды представляют группу А. Сборная России, на счету которой по одной победе и поражению, выступает в группе В.

Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею, США, Словакия
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