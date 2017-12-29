Букмекеры назвали ключевые проблемы рынка в уходящем году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российская букмекерская отрасль имеет множество проблем, которые мешают ей полноценно и устойчиво развиваться, заявили эксперты компании "Рейтинг Букмекеров "

"Данные проблемы вызваны, в частности, спецификой самой букмекерской сферы, восприятием ставок определенной частью населения исключительно в качестве способа заработка, а не в качестве развлечения (часть игроков тратит последние деньги на ставки. Это создает букмекерскому бизнесу дополнительный негативный имидж), низкой эффективностью государственной политики в сфере букмекерства, половинчатостью государственных мер по легализации отрасли", - отмечается в релизе компании.

Одна из озвученных проблем, связана с большой долей игроков, "играющих в нелегальных букмекерских компаниях". В качестве ее решения предлагаются запрет перевода денег нелегальным букмекерским компаниям, упрощение процедуры идентификации игроков в России, а также решение вопроса со взиманием НДФЛ в пользу игроков.

Также букмекеры предлагают снизить барьеры для входа в российский рынок – в частности, за счет снятия значительного количества ограничений на рекламу букмекерских компаний и ставок.

Букмекеры считают нужным регулярное активное взаимодействие ФНС с компаниями отрасли проигранных ставок на момент вывода средств.

Также букмекеры сетуют на "негативное отношение населения к ставкам". Эту проблему они предлагают устранить за счет активного пиара букмекерских компаний "для формирования положительного образа букмекеров среди населения".

Кроме того, букмекеры подчеркивают необходимость усиления борьбы с договорными матчами, которые также входят в список проблем, мешающих, по их мнению, букмекерской области.