МОК утвердил эскиз формы российских олимпийцев на Игры-2018

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Официальный экипировщик Олимпийского комитета России компания ZA SPORT согласовала с Международным олимпийским комитетом эскизы формы, в которой россияне выступят на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

"Да, МОК подтвердил нам эскизы "нейтральной" формы. Дизайн моделей останется прежним, но, по техническому заданию от Международного олимпийского комитета, на форме не будет флага, герба России, знака ОКР. Согласно требованиям, мы поставили на одежду логотип OAR - Olympic Athlet from Russia, разработанный МОК", - сказала "Интерфаксу" основатель бренда ZA SPORT Анастасия Задорина.

"Но мы надеемся, что на церемонии закрытия команда России пройдет с флагом и в парадной форме, которая была сделана изначально. Но в любом случае болельщиков никто не сможет ограничить в выборе патриотичной одежды с триколором, и это доказывают продажи: в магазинах ZA SPORT наибольшей популярностью пользуются вещи из олимпийской коллекции", - добавила она.

Ранее исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР), а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом. Президент ОКР Александр Жуков исключен из состава МОК. Бывший министр спорта, вице-премьер РФ Виталий Мутко отстранен пожизненно. На ОКР наложен денежный штраф в размере $15 млн.