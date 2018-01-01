В РФ признали полузащитника "Спартака" Промеса лучшим футболистом года

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" голландец Квинси Промес второй год подряд признается лучшим игроком календарного года по версии Российского футбольного союза (РФС), Российской футбольной премьер-лиги и журналистов, сообщила пресс-служба РФПЛ.

В голосовании приняли участие тренеры, футбольные менеджеры, журналисты и болельщики при поддержке РФС и РФПЛ.

За минувший год полузащитник забил в общей сложности 23 мяча за клуб и сборную, в чемпионате страны и еврокубках, стал лидером "Спартака", в составе которого выиграл национальное первенство сезона-2016/2017 и стал обладателем Суперкубка-2017.

По итогам голосования голландский легионер набрал 184 балла. Второе место занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев - 151 балл. Третье - форвард "Краснодара" Фёдор Смолов (127).