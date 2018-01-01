Россия сыграет с США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России в 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет сыграют со сверстниками из команды США.

Об этом стало известно по итогам группового этапа соревнования.

Американская команда (она является хозяйкой турнира) в группе А заняла второе место и, согласно регламенту, ее соперником по четвертьфиналу стала третья команда группы В: Россия.

Последний матч в своей группе российские хоккеисты провели в ночь на 1 января по московскому времени. Она уступила Швеции, занявшей в группе первое место. Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успех сопутствовал шведам. В итоговом протоколе зафиксировано поражение сборной России со счетом 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Полный состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом: США – Россия, Чехия – Финляндия, Канада – Швейцария, Швеция – Словакия.

Матч США – Россия пройдет в ночь на 3 января по московскому времени. Начало – 4:00 мск.