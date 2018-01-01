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Спорт Зимние Олимпийские игры-2018

В Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018

Есть обновление от 12:35

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к согражданам заявил, что готов к переговорам по вопросу отправки спортсменов в Южную Корею

В Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018
Талисманы Олимпиады в Пхенчхане белый тигр Сухоран (слева) и Паралимпиады медведь Вандаб
Фото: Reuters

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи приветствовали в понедельник заявления КНДР о готовности направить своих спортсменов в южнокорейский Пхенчхан на зимнюю Олимпиаду.

"Мы приветствуем тот факт, что Ким Чен Ын выразил готовность направить делегацию спортсменов и предложил переговоры", - цитирует агентство "Ренхап" заявление канцелярии президента Южной Кореи.

"Успешный старт Игр будет содействовать стабильности не только на Корейском полуострове, - отмечается в документе, - но и в целом в Восточной Азии и в остальных частях света".

В оргкомитете Олимпиады также позитивно отреагировали на готовность Пхеньяна участвовать в соревнованиях, назвав такое развитие событий "новогодним подарком".

В свою очередь, в связанном с южнокорейскими разведслужбами государственном Институте стратегии национальной безопасности предположили, что в обмен на участие в Олимпиаде КНДР может потребовать, в частности, отмены южнокорейских санкций и возобновления совместных экономических проектов. "Нельзя исключать, что КНДР попросит Сеул отменить экономические санкции и возобновить проекты по экономическому сотрудничеству, а также - поставки гуманитарной помощи", - отмечается в докладе института.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к согражданам заявил, что готов начать переговоры по вопросу об отправке северокорейских спортсменов в Пхенчхан. "Я искренне надеюсь, что зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет успешно. Мы готовы принимать для этого меры, в том числе - отправить туда наших спортсменов", - сказал он.

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Ким Чен Ын добавил: "Власти Севера и Юга должны встретиться и обсудить эту тему в недалеком будущем".

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.

Как сообщалось ранее, российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись "Олимпийский спортсмен из России".

Теги: Южная Корея, Северная Корея, КНДР, Пхенчхан, Олимпиада
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