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Россиянин Кучеров вошел в тройку лучших игроков года в НХЛ

Первой звездой признана команда "Вегас"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Тампы Бэй" Никита Кучеров признан третьей звездой года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте НХЛ.

В прошедшем календарном году Кучеров забросил 52 шайбы, что стало лучшим показателем в лиге.

Второй звездой признан форвард "Питтсбурга" канадец Сидни Кросби.

Первой звездой стала целая команда – "Вегас". Клуб впервые выступает в НХЛ, но статус дебютанта не помешал ему возглавить турнирную таблицу Западной конференции лиги. В 37 матчах команда набрала 54 очка и на два балла опережает идущий вторым "Виннипег" (провел 40 игр).

Теги: хоккей, НХЛ, Никита Кучеров
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