ВФЛА назвала Шубенкова и Ласицкине лучшими легкоатлетами 2017 года

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики назвала имена спортсменов 2017 года, которые стали лучшими по результатам опроса членов президиума федерации, тренерского штаба и болельщиков.

Лучшим спортсменов стал Сергей Шубенков (бег с барьерами), лучшей спортсменкой - Мария Ласицкене (прыжки в высоту), лучшим тренером стал наставник Ласицкине Геннадий Габрилян.

Лучшим молодым спортсменом (до 23 лет) назван Данил Лысенко (прыжки в высоту), лучшей молодой спортсменкой - Софья Палкина (метание молота).

В номинации "Прорыв года" лучшими стали Валерий Пронкин (метание молота) и ходок Сергей Широбоков (ходьба). Оба спортсмена набрали одинаковое количество баллов.

Торжественное награждение победителей голосования состоится в первый день чемпионата России по легкой атлетике в помещении - 12 февраля 2018 года.