Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку в 1/4 финала турнира, проходящего в Шэньчжэене (Китай).

Во втором раунде соревнования она одержала победу над представительницей США Алисон Риск. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.

В четвертьфинале Шарапова сыграет с Зариной Дияс из Казахстана, игра назначена на 4 января. Ранее эти спортсменки встречались дважды, в обоих матчах победила Шарапова.

Призовой фонд соревнования - $626 тыс. 750.