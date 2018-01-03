США - Россия. Онлайн

Вы тоже можете проголосовать, если зарегистрированы в твиттере. Кто победит - США или Россия? Я свой голос оставил ;)

Who is gonna pick up the big "W" in the Quarter finals #WorldJuniors #worldjuniors2018 — Auston Matthews Is A Beaut (@CapMatthews34) 2 января 2018 г.



Не очень, правда, понятно, почему до окончания голосования остались почти целые сутки. Неужели серия потенциальная серия буллитов будет идти так долго? А у меня ведь свои планы были. Ну да ладно.