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США - Россия. Онлайн

Есть обновление от 06:32

В Баффало проходит четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд

США - Россия. Онлайн
Архивное фото
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

США - Россия. 4:2

Всем здравствуйте!

Агентство "Интерфакс" не без удовольствия предлагает всем любителям хоккея (и просто спорта в целом) текстовую трансляцию матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира. Играют сборные США и России!

Матч начнется в 4:00 по московскому времени, а пройдет он в американском Баффало!

Россияне пробились в плей-офф с третьего места в группе В и вышли на вторую команду группы А, коей (командой) и оказалась сборная США.

Матчем США - Россия венчается четвертьфинальная программа чемпионата. Ранее Чехия выиграла у Финляндии со счетом 4:3, вырвав победу в серии буллитов. Затем Канада со счетом 8:2 обыграла Швейцарию (4:3). Сейчас еще играют Швеция и Словакия.

Уже известен состав сборной России!

Впрочем, достоянием гласности стал и состав сборной США!

Так выглядит раздевалка сборной России перед матчем

А это - раздевалка хоккеистов сборной США!

Напомним, что в чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд могут принять участие игроки не старше 20 лет

Вы тоже можете проголосовать, если зарегистрированы в твиттере. Кто победит - США или Россия? Я свой голос оставил ;)


Не очень, правда, понятно, почему до окончания голосования остались почти целые сутки. Неужели серия потенциальная серия буллитов будет идти так долго? А у меня ведь свои планы были. Ну да ладно.

Чаще всех молодежный ЧМ выигрывала Канада - 16 раз. На втором месте - ммм.... ну как бы вам сказать? В общем, вместе взятые сборные СССР, СНГ и России - 13 раз: сборная СССР - восьмикратный победитель молодежного ЧМ, один раз золото взяла команда СНГ, четыре раза - сборная России. Но все это наши команды, безусловно.

По четыре раза чемпионат выигрывали Финляндия и США, по два раза - Швеция и Чехия.

Вот я тут написал о том, что идет матч Швеция - Словакия. Нет бы написать, какой счет там - как-никак определится будущий соперник победителя в нашей паре! Так вот, там 2:0 выигрывают шведы.

Кстати, поздравляю вас с наступившим Новым годом!!!

Зарубежный коллега разместил в твиттере разблюдовку к матчу - который, к слову, вот-вот начнется

Интересное предматчевое фото

Команды выходят на лед!

1'

Матч начался! Не ровно в 4:00 мск, как анонсировалось, но все же. Впрочем, на молодежных ЧМ по хоккею такая "пунктуальность" стабильна.

1'

Наши играют в красной форме, соперник - в белой

1'
Удаление

И на первой же минуте удаление. К сожалению - в составе российской сборной. Артем Минулин удален

2'

Опасно у ворот россиян сейчас было. Голкипер Владислав Сухачев все же смог прижать шайбу ко льду

2'

Для любителей инфы о часовых поясах

2'
Гол!!!

США - Россия. 1:0.

2'

Увы, сборная России пропустила. Сухачев отразил удар с центра зоны, но на добивании с правого круга вбрасывания оказался Киффер Беллоуз, с чьим хлестким броском российский вратарь не справился.

3'

Наши, как вы понимаете, играют в полном составе

3'

В полном-то полном, но американская команда действует мощнее, в основном - в нашей зоне

4'

5:0 в пользу сборной США. Это - счет по броскам по воротам!

5'

О, вбрасывание у ворот сборной США сейчас будет. Голкипер американской команды Джозеф Уолл перестраховался и прижал шайбу ко льду

5'

Впрочем, американцы справились с этим "стандартным положением" и легко добрались о зоны сборной России

6'

Очередной бросок по российским воротам - мимо!

7'

Официальная твиттер-реакция на гол в ворота сборной России

8'

Небольшая потасовка у ворот сборной России. Хотя.... Да разве это потасовка? Больше на массаж похоже

9'
Удаление

Еще одно удаление в составе россиян. Клим Костин клюшкой зацепил за лицо Патрику Харперу, вызвав у того легкое кровотечение. Хорошо еще, что лишь двухминутным штрафом отделался россиянин

10'

На этот раз наши более уверенно играют в меньшинстве. Совершили визит в зону соперника, убили часть штрафного времени

11'

В равных составах играют команды

11'
Гол!!!

США - Россия. 1:1

11'

ГООООООООООООООЛ! Сборная России отыгралась!!!! Контратаку броском "внешней" стороной крюка, с неудобной руки забросил в ближний угол Марсель Шолохов! Ура!!!

11'

Это все произошло через несколько секунд после того, как вышел в составе нашей команды на лед удаленный ранее игрок. Российская команда быстро покинула свою зону, оперативно добралась до зоны соперника, ну а там уже состоялось бурное празднования взятия ворот сборной США!

12'

Сборную России поддерживают

12'

А вот и повтор гола сборной России!

13'

Так, что у нас по статистике: 11:3 - преимущество сборной США по броскам по воротам

13'

Сухачев ловит шайбу после броска американца от синей линии

14'
Гол!!!

США - Россия. 2:1

14'

Ну вот, наши пропустили :(

Кайлер Ямомото получил шайбу из-за российских ворот, пробил по ним, но вратарь отразил. Ямомото же и подхватил шайбу вновь, после чего поразил опустевший угол ворот

15'
Удаление

У американцев удаление. На две минуты оставил свою команду в меньшинстве Киффер Беллоуз. А может и не на две, может - на менее продолжительный срок (если наши реализуют большинство)

16'

Наши закрепились в зоне соперника

16'

Но американская команда не дает россиянам провести комбинацию. Шайба не задерживается у ворот сборной США

17'

В равных составах играют команды

17'
Удаление

А вот и не в равных. Владислав Семин (россиянин) удален за грубый прием против Макса Джонса (чуть не нанес ему травму) и удален на пять минут. Но сегодня он уже больше не сыграет. Он удален до конца матча, наши же пять минут поиграют в меньшинстве (5+20). Нехорошо!

18'

Серию опасных бросков наносят американцы по нашим воротам! Россиянам не удается вывести шайбу из своей зоны

19'

Но вот и наши дважды попытались пробить вратаря в контратаках. В одном случае голкипер среагировал, в другом - шайба пролетела мимо ворот

20'

Последняя минута периода идет!

20'

А вот и перерыв! До встречи во втором периоде, товарищи! Вторую двадцатиминутку наши начнут в численном меньшинстве

21'

Начался второй период!

21'

Напоминаем, что мы играем в меньшинстве. Удаленного до конца матча, по системе "5+20", Владислава Семина на скамье штрафников "заменил" Артем Манукян. Именно он отсиживает пятиминутку

21'

Справились россияне с бросками американцев в начале второго периода

22'

Статистика по первому периоду. Для просмотра некоторых деталей, возможно, потребуется бинокль. Но основные данные по цифрам видны хорошо

23'

Сборная России - в полном составе!

23'

Эх, чуть не забросили наши! Виталий Абрамов получил шайбу на пятаке и дважды пытался перебросить ее через щиток вратаря. Оба раза - неудачно

24'

Кстати, Швеция победила Словакию со счетом 3:2 и вышла в полуфинал ЧМ. Там она сыграет с победителем пары США - Россия.

25'

Михаил Мальцев завершал атаку российской сборной броском от синей линии справа. Голкипер с этим выстрелом справился

26'

И снова будет вбрасывание у ворот сборной США

27'

Американцу Райли Тафти не удалось забросить шайбу в ворота сборной России, зато он влетел в них сам!

28'

Патрик Харпер получил шайбу из-за ворот и без помех выстрелил по воротам россиян. К счастью для нас, в ворота американский хоккеист попасть не сумел.

29'

Человек возмущается, почему трибуны на матче полупустые. Они и в самом деле полупустые. Правда, стадион "КиБенк-Центр" вмещает 17 тыщ человек. И на фоне его громадности действительно кажется, что условные 7 тысяч (пока еще не пересчитал всех) воспринимаются как ничто

30'

Российский вратарь выручил свою команду сейчас

31'
Удаление

А наши игроки при смене звеньев переборщили и заработали удаление за нарушение численного состава

32'

Закрепились американцы в зоне сборной России

32'

Владислав Сухачев поймал шайбу после броска с острого угла

33'

В равных составах играют команды, выстояли россияне

33'

Дмитрий Соколов имел шанс поразить ворота соперника броском с лета. Но по шайбе у пятака не попал

33'
Удаление

Теперь и мы поиграем в большинстве. У соперника удален Трент Федерик

34'

Не удается нашим закрепиться в зоне соперника, американцы умело выводят шайбу из нее

34'

Но вот вроде как начали позиционную атаку игроки сборной России. Смогут ли довести ее до результативного броска?

35'

Увы, численным преимуществом россияне не воспользовались. Команда США - в полном составе

36'

Ну кстати вот так и выглядят трибуны. Французский товарищ тоже удивлен тем, что на трибунах не аншлаг, усилив эмоцию многоточием...

37'

Близится к завершению второй период. Хотя оставшиеся три (хоть и уже неполные) минуты - вполне приемлемое количество игрового времени для того, чтобы успеть провести гол-другой

38'

Но пока соперники бегают туда-сюда с шайбой, не позволяя другу другу сделать ничего острого

39'
Удаление

А вот у сборной США удаление. Скотт Перунович высоко сыграл клюшкой, задев ее крюком лицо нашего Клима Костина. Двухминутное удаление

40'

Зайцев бросал от синей линии - бросок был заблокирован

40'

Последнюю минуту играющие в большинстве россияне провели ударно, совершили ряд бросков, но года добиться не смогли. Сирена, возвестившая об окончании периода, только что прозвучала. Команды отправились на перерыв. Этим примером воспользуюсь и я. До встречи во втором периоде!

41'

Информируем вас о начале третьего периода. Несколько его секунд американцы провели в меньшинстве, но штрафное время истекло и теперь обе команды - хотим мы этого или нет - сейчас играют в равных составах

41'

Статистика по первым двум периодам (вместе взятым) игры:

42'

Наши побывали сейчас в атаке, но американцы вывели шайбу от своих ворот

43'

Легкий анализ игры. Автор, выложивший столь милое нашему восприятию фото с российским флагом, пишет, что в конце второго периода у сборной России были сравнять счет, но пока впереди команда США - 2:1

44'
Гол!!!

США - Россия. 2:2

44'

УРА!!!!! Сборная России отыгралась! Андрей Алтыбармакян получил перехваченную партнером шайбу у левого борта, ворвался в зону, сместился к воротам (опередив сопровождавших его защитников) и пробил в угол мимо вратаря! Отлично!!!

46'
Удаление

А теперь сборная России в большинстве. В составе американской команды удален Дилан Самберг

47'

Вхолостую проводят россияне время в большинстве. Надеемся, что это временный факт

47'

Вот сейчас наши мощно бросали из пределов зоны - бросок был заблокирован

48'

В равных составах играют команды

49'

Вот так наши во второй раз сравняли счет

50'

Американцы пытаются вновь вырвать победу

51'

Но и наши держатся

53'
Гол!!!

США - Россия. 3:2

53'

К сожалению, сборной США удалось забросить третью шайбу. Автором гола стал Киффер Беллоуз

54'

Но время еще есть, надеемся, что российская команда сможет отыграться

55'

Пока же американцы "потянули" немного время в зоне российской сборной

56'

Закрепились наши в зоне американцев, провели комбинацию, завершили ее броском и шайба.....

56'

...попадает в штангу! Как жаль!!!

57'

Тает время. Наши стараются что-то предпринять в зоне соперника. Не только стараются, но и предпринимают. Правда, надо понимать, сборная США грамотно действует в обороне, а заодно и контратакует

57'

Вбрасывание было у ворот американцев. Сборная США не сразу, но вывела шайбу из своей зоны

58'

Тайм-аут взял тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Брагиным

59'

Шесть полевых игроков в составе сборной России. Вратарь на льду отсутствует

59'

Бросали наши от синей линии. Вратарь сборной США отразил шайбу, но не зафиксировал ее. Шайба держится в американской зоне

60'
Гол!!!

США - Россия. 4:2

60'

Вышли американцы из зоны и Джоуи Андерсон поразил пустые ворота россиян

60'
Удаление

Вдобавок еще Никита Матвеев заработал удаление. Похоже, шансов на спасение уже нет...

60'

Все, финальная сирена. Сборная России уступила США со счетом 2:4

На этом мы завершаем нашу трансляцию! Спасибо вам за внимание! Не расстраивайтесь! До свидания!!!

Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею
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