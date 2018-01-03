США - Россия. Онлайн

США - Россия. 4:2
Всем здравствуйте!
Агентство "Интерфакс" не без удовольствия предлагает всем любителям хоккея (и просто спорта в целом) текстовую трансляцию матча 1/4 финала молодежного чемпионата мира. Играют сборные США и России!
Матч начнется в 4:00 по московскому времени, а пройдет он в американском Баффало!
Россияне пробились в плей-офф с третьего места в группе В и вышли на вторую команду группы А, коей (командой) и оказалась сборная США.
Матчем США - Россия венчается четвертьфинальная программа чемпионата. Ранее Чехия выиграла у Финляндии со счетом 4:3, вырвав победу в серии буллитов. Затем Канада со счетом 8:2 обыграла Швейцарию (4:3). Сейчас еще играют Швеция и Словакия.
Уже известен состав сборной России!
Встречайте состав молодежной сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды США. Начнем скоро — в 04:00 по московскому времени.— Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2018 г.
Подключаемся к прямому эфиру и болеем:
📺 Матч ТВ
🖥 FHR.ru pic.twitter.com/fKwogsNEZQ
Впрочем, достоянием гласности стал и состав сборной США!
Here's how #TeamUSA will line up in tonight's quarterfinal matchup with Russia. #USAWJC 🇺🇸— USA Hockey (@usahockey) 2 января 2018 г.
📺 @NHLNetwork
Preview: https://t.co/mGHXpWnatk pic.twitter.com/aCNNUZ6SmC
Так выглядит раздевалка сборной России перед матчем
Sneak peek of Team Russia"s locker room! 👀🇷🇺 @russiahockey_en #WorldJuniors pic.twitter.com/rtsSwRhDGq— IIHF (@IIHFHockey) 2 января 2018 г.
А это - раздевалка хоккеистов сборной США!
The last quarter-final game in Buffalo will be played between Team USA and Russia tonight. We had a quick look at the @USAHockey locker room before the players arrive. How do you like it? #WorldJuniors #WJCinBUF pic.twitter.com/goqQc7YuJ3— IIHF (@IIHFHockey) 2 января 2018 г.
Напомним, что в чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд могут принять участие игроки не старше 20 лет
Вы тоже можете проголосовать, если зарегистрированы в твиттере. Кто победит - США или Россия? Я свой голос оставил ;)
Who is gonna pick up the big "W" in the Quarter finals #WorldJuniors #worldjuniors2018— Auston Matthews Is A Beaut (@CapMatthews34) 2 января 2018 г.
Не очень, правда, понятно, почему до окончания голосования остались почти целые сутки. Неужели серия потенциальная серия буллитов будет идти так долго? А у меня ведь свои планы были. Ну да ладно.
Чаще всех молодежный ЧМ выигрывала Канада - 16 раз. На втором месте - ммм.... ну как бы вам сказать? В общем, вместе взятые сборные СССР, СНГ и России - 13 раз: сборная СССР - восьмикратный победитель молодежного ЧМ, один раз золото взяла команда СНГ, четыре раза - сборная России. Но все это наши команды, безусловно.
По четыре раза чемпионат выигрывали Финляндия и США, по два раза - Швеция и Чехия.
Вот я тут написал о том, что идет матч Швеция - Словакия. Нет бы написать, какой счет там - как-никак определится будущий соперник победителя в нашей паре! Так вот, там 2:0 выигрывают шведы.
Кстати, поздравляю вас с наступившим Новым годом!!!
Зарубежный коллега разместил в твиттере разблюдовку к матчу - который, к слову, вот-вот начнется
In soccer terms, this would be described as a cracker of a match. My game of the day: @usahockey🇺🇸 vs. @russiahockey_en🇷🇺 in #WorldJuniors quarterfinal action. One of international hockey's oldest rivalries happens again. Loser goes home. #WJCinBUF pic.twitter.com/hIEjROJZJh— Aaron Cheris (@AaronHowie) 3 января 2018 г.
Интересное предматчевое фото
Warmups over. Almost time for #TeamUSA vs. Russia. #USAWJC 🇺🇸— USA Hockey (@usahockey) 3 января 2018 г.
Puck drop coming in 10 minutes on @NHLNetwork. pic.twitter.com/43kaPoZSJa
Команды выходят на лед!
Матч начался! Не ровно в 4:00 мск, как анонсировалось, но все же. Впрочем, на молодежных ЧМ по хоккею такая "пунктуальность" стабильна.
Наши играют в красной форме, соперник - в белой
И на первой же минуте удаление. К сожалению - в составе российской сборной. Артем Минулин удален
Опасно у ворот россиян сейчас было. Голкипер Владислав Сухачев все же смог прижать шайбу ко льду
Для любителей инфы о часовых поясах
В Калининграде 03:08 3 января, в Москве 04:08, на Камчатке 13:08. А в Буффало все еще 2 января, 20:08. И сборная России играет против США на арене Ки Бэнк Сентр. Это четвертьфинал МЧМ-2018. Время пошуметь! #USARUS— Хоккей России (@russiahockey) 3 января 2018 г.
США - Россия. 1:0.
Увы, сборная России пропустила. Сухачев отразил удар с центра зоны, но на добивании с правого круга вбрасывания оказался Киффер Беллоуз, с чьим хлестким броском российский вратарь не справился.
Наши, как вы понимаете, играют в полном составе
В полном-то полном, но американская команда действует мощнее, в основном - в нашей зоне
5:0 в пользу сборной США. Это - счет по броскам по воротам!
О, вбрасывание у ворот сборной США сейчас будет. Голкипер американской команды Джозеф Уолл перестраховался и прижал шайбу ко льду
Впрочем, американцы справились с этим "стандартным положением" и легко добрались о зоны сборной России
Очередной бросок по российским воротам - мимо!
Официальная твиттер-реакция на гол в ворота сборной России
Досадно, потому что было очень похоже, что отработаем меньшинство на отлично, но шайба пришла Киферу Беллоусу и он не промахивается. 1:0, США повели. #USARUS #U20— Хоккей России (@russiahockey) 3 января 2018 г.
GOAL! 🚨 @BellowsKieffer scores on the power play just 2:18 into the game to give #TeamUSA a 1-0 lead!#USAWJC 🇺🇸 pic.twitter.com/TShXIMoGeB— USA Hockey (@usahockey) 3 января 2018 г.
Небольшая потасовка у ворот сборной России. Хотя.... Да разве это потасовка? Больше на массаж похоже
Еще одно удаление в составе россиян. Клим Костин клюшкой зацепил за лицо Патрику Харперу, вызвав у того легкое кровотечение. Хорошо еще, что лишь двухминутным штрафом отделался россиянин
На этот раз наши более уверенно играют в меньшинстве. Совершили визит в зону соперника, убили часть штрафного времени
В равных составах играют команды
США - Россия. 1:1
ГООООООООООООООЛ! Сборная России отыгралась!!!! Контратаку броском "внешней" стороной крюка, с неудобной руки забросил в ближний угол Марсель Шолохов! Ура!!!
Это все произошло через несколько секунд после того, как вышел в составе нашей команды на лед удаленный ранее игрок. Российская команда быстро покинула свою зону, оперативно добралась до зоны соперника, ну а там уже состоялось бурное празднования взятия ворот сборной США!
Сборную России поддерживают
Don't poke the bear. Let's go Russia!! 🇷🇺 #WorldJuniors pic.twitter.com/R9t31QfiGh— Scott Gardner (@ScottGardner17) 3 января 2018 г.
А вот и повтор гола сборной России!
1:1 - Марсель Шолохов 👍 #USARUS #U20 pic.twitter.com/aRwrBdEzDT— Хоккей России (@russiahockey) 3 января 2018 г.
Так, что у нас по статистике: 11:3 - преимущество сборной США по броскам по воротам
Сухачев ловит шайбу после броска американца от синей линии
США - Россия. 2:1
Ну вот, наши пропустили :(
Кайлер Ямомото получил шайбу из-за российских ворот, пробил по ним, но вратарь отразил. Ямомото же и подхватил шайбу вновь, после чего поразил опустевший угол ворот
У американцев удаление. На две минуты оставил свою команду в меньшинстве Киффер Беллоуз. А может и не на две, может - на менее продолжительный срок (если наши реализуют большинство)
Наши закрепились в зоне соперника
Но американская команда не дает россиянам провести комбинацию. Шайба не задерживается у ворот сборной США
В равных составах играют команды
А вот и не в равных. Владислав Семин (россиянин) удален за грубый прием против Макса Джонса (чуть не нанес ему травму) и удален на пять минут. Но сегодня он уже больше не сыграет. Он удален до конца матча, наши же пять минут поиграют в меньшинстве (5+20). Нехорошо!
Серию опасных бросков наносят американцы по нашим воротам! Россиянам не удается вывести шайбу из своей зоны
Но вот и наши дважды попытались пробить вратаря в контратаках. В одном случае голкипер среагировал, в другом - шайба пролетела мимо ворот
Последняя минута периода идет!
А вот и перерыв! До встречи во втором периоде, товарищи! Вторую двадцатиминутку наши начнут в численном меньшинстве
Начался второй период!
Напоминаем, что мы играем в меньшинстве. Удаленного до конца матча, по системе "5+20", Владислава Семина на скамье штрафников "заменил" Артем Манукян. Именно он отсиживает пятиминутку
Справились россияне с бросками американцев в начале второго периода
Статистика по первому периоду. Для просмотра некоторых деталей, возможно, потребуется бинокль. Но основные данные по цифрам видны хорошо
Первый период завершен. Пока так: pic.twitter.com/AuuwsnGtCG— Хоккей России (@russiahockey) 3 января 2018 г.
Сборная России - в полном составе!
Эх, чуть не забросили наши! Виталий Абрамов получил шайбу на пятаке и дважды пытался перебросить ее через щиток вратаря. Оба раза - неудачно
Кстати, Швеция победила Словакию со счетом 3:2 и вышла в полуфинал ЧМ. Там она сыграет с победителем пары США - Россия.
Михаил Мальцев завершал атаку российской сборной броском от синей линии справа. Голкипер с этим выстрелом справился
И снова будет вбрасывание у ворот сборной США
Американцу Райли Тафти не удалось забросить шайбу в ворота сборной России, зато он влетел в них сам!
Патрик Харпер получил шайбу из-за ворот и без помех выстрелил по воротам россиян. К счастью для нас, в ворота американский хоккеист попасть не сумел.
Человек возмущается, почему трибуны на матче полупустые. Они и в самом деле полупустые. Правда, стадион "КиБенк-Центр" вмещает 17 тыщ человек. И на фоне его громадности действительно кажется, что условные 7 тысяч (пока еще не пересчитал всех) воспринимаются как ничто
Seriously Buffalo? You have a half empty arena for USA v Russia quarter final match in #WorldJuniors?— Omar Yar Khan (@OmarYKhan) 3 января 2018 г.
Российский вратарь выручил свою команду сейчас
А наши игроки при смене звеньев переборщили и заработали удаление за нарушение численного состава
Закрепились американцы в зоне сборной России
Владислав Сухачев поймал шайбу после броска с острого угла
В равных составах играют команды, выстояли россияне
Дмитрий Соколов имел шанс поразить ворота соперника броском с лета. Но по шайбе у пятака не попал
Теперь и мы поиграем в большинстве. У соперника удален Трент Федерик
Не удается нашим закрепиться в зоне соперника, американцы умело выводят шайбу из нее
Но вот вроде как начали позиционную атаку игроки сборной России. Смогут ли довести ее до результативного броска?
Увы, численным преимуществом россияне не воспользовались. Команда США - в полном составе
Ну кстати вот так и выглядят трибуны. Французский товарищ тоже удивлен тем, что на трибунах не аншлаг, усилив эмоцию многоточием...
Match d'élimination entre les USA et la Russie. Pourtant, encore une foule horrible... #WorldJuniors pic.twitter.com/F21G3w4SuO— Frederic Gagnon (@FredGagnonLHJMQ) 3 января 2018 г.
Близится к завершению второй период. Хотя оставшиеся три (хоть и уже неполные) минуты - вполне приемлемое количество игрового времени для того, чтобы успеть провести гол-другой
Но пока соперники бегают туда-сюда с шайбой, не позволяя другу другу сделать ничего острого
А вот у сборной США удаление. Скотт Перунович высоко сыграл клюшкой, задев ее крюком лицо нашего Клима Костина. Двухминутное удаление
Зайцев бросал от синей линии - бросок был заблокирован
Последнюю минуту играющие в большинстве россияне провели ударно, совершили ряд бросков, но года добиться не смогли. Сирена, возвестившая об окончании периода, только что прозвучала. Команды отправились на перерыв. Этим примером воспользуюсь и я. До встречи во втором периоде!
Информируем вас о начале третьего периода. Несколько его секунд американцы провели в меньшинстве, но штрафное время истекло и теперь обе команды - хотим мы этого или нет - сейчас играют в равных составах
Статистика по первым двум периодам (вместе взятым) игры:
Смотрим статистику второго периода четвертьфинального матча США — Россия и настраиваемся на следующий отрезок игры: pic.twitter.com/G2czGZxwc8— Хоккей России (@russiahockey) 3 января 2018 г.
Наши побывали сейчас в атаке, но американцы вывели шайбу от своих ворот
Легкий анализ игры. Автор, выложивший столь милое нашему восприятию фото с российским флагом, пишет, что в конце второго периода у сборной России были сравнять счет, но пока впереди команда США - 2:1
Team USA leads Russia 2-1 after 2. The Russians have had the better chances late in the period. SOG 33-19 favoring USA#WorldJuniors #USAvsRUS pic.twitter.com/ORuKScOg72— Andrew Kulyk (@akulykUSRT) 3 января 2018 г.
США - Россия. 2:2
УРА!!!!! Сборная России отыгралась! Андрей Алтыбармакян получил перехваченную партнером шайбу у левого борта, ворвался в зону, сместился к воротам (опередив сопровождавших его защитников) и пробил в угол мимо вратаря! Отлично!!!
А теперь сборная России в большинстве. В составе американской команды удален Дилан Самберг
Вхолостую проводят россияне время в большинстве. Надеемся, что это временный факт
Вот сейчас наши мощно бросали из пределов зоны - бросок был заблокирован
В равных составах играют команды
Вот так наши во второй раз сравняли счет
2:2 - Андрей Алтыбармакян 👍#USARUS #U20 pic.twitter.com/KN3Z2xgyK0— Хоккей России (@russiahockey) 3 января 2018 г.
Американцы пытаются вновь вырвать победу
Но и наши держатся
США - Россия. 3:2
К сожалению, сборной США удалось забросить третью шайбу. Автором гола стал Киффер Беллоуз
Но время еще есть, надеемся, что российская команда сможет отыграться
Пока же американцы "потянули" немного время в зоне российской сборной
Закрепились наши в зоне американцев, провели комбинацию, завершили ее броском и шайба.....
...попадает в штангу! Как жаль!!!
Тает время. Наши стараются что-то предпринять в зоне соперника. Не только стараются, но и предпринимают. Правда, надо понимать, сборная США грамотно действует в обороне, а заодно и контратакует
Вбрасывание было у ворот американцев. Сборная США не сразу, но вывела шайбу из своей зоны
Тайм-аут взял тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Брагиным
Шесть полевых игроков в составе сборной России. Вратарь на льду отсутствует
Бросали наши от синей линии. Вратарь сборной США отразил шайбу, но не зафиксировал ее. Шайба держится в американской зоне
США - Россия. 4:2
Вышли американцы из зоны и Джоуи Андерсон поразил пустые ворота россиян
Вдобавок еще Никита Матвеев заработал удаление. Похоже, шансов на спасение уже нет...
Все, финальная сирена. Сборная России уступила США со счетом 2:4
На этом мы завершаем нашу трансляцию! Спасибо вам за внимание! Не расстраивайтесь! До свидания!!!