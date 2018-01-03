Сборная России уступила США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по хоккею потерпела поражение от команды США в матче 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи ("Интерфакс" вел ее текстовую трансляцию), прошедшей в Баффало в ночь на среду по московскому времени, - 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) в пользу американцев.

Сборной США удалось выйти вперед уже на третьей минуте матча, когда Киффер Беллоуз поразил ворота российского голкипера Владислава Сухачева. Российская команда в тот момент находилась в численном меньшинстве.

На 11-й минуте контратаку российской сборной завершил точным броском Марсель Шолохов, но через пять минут американец Кайлер Ямомото сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

Во втором периоде соперникам отличиться не удалось. В стартовом отрезке третьего периода, на 44-й минуте, сборной России удалась еще одна результативная контратака: на этот раз шайбу забросил Андрей Алтыбармякян.

На 53-й минуте Киффер Беллоуз вновь вывел сборную США вперед, а на последней минуте Джоуи Андерсон поставил точку в игре, поразив пустые ворота россиян (они сменили вратаря на шестого полевого игрока).

Таким образом, команда Валерия Брагина выбыла из борьбы за медали проходящего в США ЧМ. Хозяева же турнира вышли в полуфинал, где сыграют со Швецией. Другую пару 1/2 финала составили Канада и Чехия.

Что показала Россия на молодежном ЧМ-2018

Чемпионат мира среди молодежных команд традиционно начался на исходе предыдущего года. Турнирный путь сборная России, попавшая в группу В, начала матчем со сборной Чехии 26 декабря. Эту встречу россияне уступили со счетом 4:5. 28 декабря российской сборной удалось добыть первую победу - над сборной Швейцарии, со счетом 5:2. С аналогичным счетом россияне на следующий день одолели Белоруссию и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

В оставшемся матче группового этапа - против Швеции - россияне могли побороться за второе место в группе, но, не сумев победить соперника в основное время, финишировали на третьей строчке. Встреча же закончилась со счетом 3:2 в пользу шведов, победитель в ней определился в серии буллитов.

В итоге Россия попала на сборную США, которая в группе А заняла второе место.