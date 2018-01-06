Спорт

Сборная США стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею

Есть обновление от 06:42

Хозяева турнира в матче за третье место отправили в ворота чешской команды девять шайб

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной США завоевали бронзу чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

В матче за третье место американские хоккеисты разгромили сверстников из сборной Чехии. Результат матча – 9:3 (1:0, 6:0, 3:2) в пользу сборной США.

Сборная США является хозяйкой турнира (он проходит в Баффало).

Начало финала соревнования запланировано на 4:00 мск, в решающем матче сыграют сборные Канады и Швеции.

Российская сборная сумела дойти до четвертьфинала, где уступила команде США.

Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Сборная России уступила США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккеюСборная России уступила США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Российская команда выбыла из борьбы за медалиПодробнее
США - Россия. ОнлайнСША - Россия. Онлайн
В Баффало проходит четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежных командПодробнее
В Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018В Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к согражданам заявил, что готов к переговорам по вопросу отправки спортсменов в Южную КореюПодробнее
МОК утвердил эскиз формы российских олимпийцев на Игры-2018МОК утвердил эскиз формы российских олимпийцев на Игры-2018
Дизайн остался прежним, но на форме будут отсутствовать, флаг, герб России, знак ОКРПодробнее
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
На этой должности будет работать гендиректор "Россия 2018" СорокинПодробнее
Россия уступила Чехии на старте молодежного ЧМ по хоккеюРоссия уступила Чехии на старте молодежного ЧМ по хоккею
Чемпионат проходит в СШАПодробнее
Букмекеры назвали фаворита молодежного ЧМ по хоккеюБукмекеры назвали фаворита молодежного ЧМ по хоккею
Им оказалась сборная США, а команда России в списке претендентов - на четвертом местеПодробнее
Квинси Промес признан футболистом года в РоссииКвинси Промес признан футболистом года в России
Полузащитник "Спартака" стал лауреатом по итогам традиционного опроса еженедельника "Футбол"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Сильные снегопады в США7 фото
05 января
Сильные снегопады в США
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинобороны РФ заявило о плановых полетах Су-30 над Балтикой без нарушенийМоскваВ метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тыс. единиц разного вида оружияВ миреПостпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела ИранаВ миреВВС США опубликовали видео сопровождения российских Су-30 на БалтикеВ РоссииРогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце январяМоскваВ Москве начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Пограничники Украины насчитали более 15 тыс. прошедших биометрический контроль россиян

Система фиксации биометрических данных граждан 71 страны заработала в полном объеме на границе Украины с 1 января Подробнее

Талибы похитили 20 человек в афганской провинции Фарах

Малайзия разрешила компании США продолжить поиски пропавшего в 2014 году самолета

В Екатеринбурге задержан угрожавший взорвать дом "телефонный террорист"

Минобороны РФ заявило о плановых полетах Су-30 над Балтикой без нарушений

Минобороны РФ заявило о плановых полетах Су-30 над Балтикой без нарушенийКак рассказали в военном ведомстве, самолеты НАТО сопровождали российские истребители Подробнее

В Индии четверо полицейских стали жертвами взрыва бомбы

Суд рассмотрит жалобу Навального в связи с отказом ему в участии в выборах

BRAFA: взгляд на искусство по-бельгийски

BRAFA: взгляд на искусство по-бельгийскиБрюссельская ярмарка искусства открывает мировой календарь арт-событий года Подробнее

В Нижегородской области в ДТП с участием бензовоза погибли пять человек

В метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тыс. единиц разного вида оружия

В метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тыс. единиц разного вида оружияПо данным властей столицы, проверка пассажиров в 2017 году в метро помогла выявить в общей сложности свыше 260 тыс. опасных предметов Подробнее

Государственные испытания МиГ-35 стартуют в начале 2018 года

Правительство России упростило подачу документов при усыновлении

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru