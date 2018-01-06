Сборная США стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной США завоевали бронзу чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

В матче за третье место американские хоккеисты разгромили сверстников из сборной Чехии. Результат матча – 9:3 (1:0, 6:0, 3:2) в пользу сборной США.

Сборная США является хозяйкой турнира (он проходит в Баффало).

Начало финала соревнования запланировано на 4:00 мск, в решающем матче сыграют сборные Канады и Швеции.

Российская сборная сумела дойти до четвертьфинала, где уступила команде США.