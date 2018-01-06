Сборная Канады выиграла молодежный ЧМ по хоккею

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Молодежная сборная Канады по хоккею завоевала звание чемпиона мира среди игроков не старше 20 лет.

В финале прошедшего в США соревнования канадские хоккеисты одержали победу над сверстниками из сборной Швеции. Результатом решающего противостояния стал счет 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу канадцев, отправивших последнюю шайбу в пустые ворота, когда соперник поменял голкипера на шестого полевого игрока.

Ранее сообщалось, что в матче за третье место сборная США разгромила команду Чехии со счетом 9:3.

Российская сборная сумела дойти до четвертьфинала, где уступила команде США.