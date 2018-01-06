Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина стала победительницей гонки преследования, прошедшей в субботу в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию 10 км она преодолела за 30 минут 49,5 секунды, совершив два неточных выстрела.

Кузьмина (она россиянка, ее родной брат – биатлонист сборной России Антон Шипулин) стартовала в гонке преследования первой в качестве победительницы прошедшего ранее спринта.

Второй стала итальянка Доротея Вирер (стартовала 16-й), которая преодолела финишную черту спустя 1 минуту 4,4 секунды, не промахнувшись ни разу.

В тройку сильнейших попала также украинка Вита Семеренко (стартовала 22-й), которая, не допустив ни одного неточного выстрела, отстала от победительницы на 1 минуту 10,2 секунды.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова, с одним промахом финишировавшая 12-й (15-й номер старта), она уступила первому месту 1 минуту 41,1 секунды.

Кроме того, Дарья Виролайнен заняла 24-е место, Татьяна Акимова – 33-е.

Соревнования в Оберхофе проходят с 4 по 7 января.