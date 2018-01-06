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Спорт

Конькобежка Шихова выиграла чемпионат Европы на дистанции 1000 м

Есть обновление от 16:44

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Конькобежка сборной России, бронзовый призер Олимпиады-2014 в командной гонке Екатерина Шихова завоевала "золото" на дистанции 1000 м на чемпионате Европы, проходящем в Коломне в субботу.

"Серебро" взяла Ванесса Херцог, "бронза" у Маррит Леенстры из Голландии.

Россиянки Ольга Фаткулина и Дарья Качанова заняли шестое и седьмое места соответственно.

Накануне россиянин Денис Юсков показал лучший результат на чемпионате Европы по конькобежному спорту на дистанции 1500 м.

Теги: Коломна, коньки, Екатерина Шихова
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