Конькобежка Шихова выиграла чемпионат Европы на дистанции 1000 м

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Конькобежка сборной России, бронзовый призер Олимпиады-2014 в командной гонке Екатерина Шихова завоевала "золото" на дистанции 1000 м на чемпионате Европы, проходящем в Коломне в субботу.

"Серебро" взяла Ванесса Херцог, "бронза" у Маррит Леенстры из Голландии.

Россиянки Ольга Фаткулина и Дарья Качанова заняли шестое и седьмое места соответственно.

Накануне россиянин Денис Юсков показал лучший результат на чемпионате Европы по конькобежному спорту на дистанции 1500 м.