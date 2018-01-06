Конькобежец Кулижников стал чемпионом Европы на дистанции 1000 м

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Конькобежец сборной России Павел Кулижников занял первое место на дистанции 1000 м на чемпионате Европы, который проходит в подмосковной Коломне в субботу.

Результат Кулижникова - 1:08.84. "Серебро" завоевал другой россиянин Денис Юсков (+0.08). "Бронзу" взял немец Нико Иле (+0.11).

Павел Кулижников - двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, обладатель Кубка мира 2015 года, мировой рекордсмен в беге на 500 м.

Денис Юсков - трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 м, обладатель Кубка мира 2016 года на дистанции 1500 м.

Ранее сообщалось, что конькобежка сборной России, бронзовый призер Олимпиады-2014 в командной гонке Екатерина Шихова завоевала "золото" на дистанции 1000 м на чемпионате Европы.