Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования (12,5 км), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию он преодолел за 32 минуты 23,6 секунды, допустив один неточный выстрел.

Мартен Фуркад стартовал в гонке первым в качестве победителя прошедшего ранее спринта.

Вторым финишную черту пересек норвежец Йоханнес Бе (стартовал также вторым) с отставанием в 6,3 секунды. Серебряный призер гонки промахнулся три раза.

Третьим стал еще один норвежский биатлонист Тарьей Бе (стартовал пятым), уступивший победителю 30,9 секунды без промахов.

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, занявший 12-е место (28-й номер старта). На его счету один промах, а отставание от победителя составило 1 минуту 43,1 секунды.

Остальные представители сборной России, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 18. Александр Логинов (3 промаха), 26.Матвей Елисеев (3), 45.Максим Цветков (1), 55.Антон Бабиков (7).