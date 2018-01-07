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Теннисистки Макарова и Веснина стартовали с побед на турнире в Сиднее

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Макарова в первом круге теннисного турнира в Сиднее одолела Елену Остапенко из Латвии.

Поединок завершился со счетом 7:6, 6:1. Следующей соперницей Макаровой станет либо ее соотечественница Дарья Касаткина, либо Барбора Стрыцова из Чехии.

В другой встрече представительница России Елена Веснина победила испанку Лару Арруабаррена-Весино - 6:2, 6:2. Следующая соперница Весниной определится в матче между Анастасией Севастовой (Латвия) и Доминикой Цибулковой (Словакия).

Призовой фонд соревнований в Австралии составляет $733 900.

Теги: теннис, Австралия, Екатерина Макарова, Елена Веснина
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