Теннисистки Макарова и Веснина стартовали с побед на турнире в Сиднее

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Макарова в первом круге теннисного турнира в Сиднее одолела Елену Остапенко из Латвии.

Поединок завершился со счетом 7:6, 6:1. Следующей соперницей Макаровой станет либо ее соотечественница Дарья Касаткина, либо Барбора Стрыцова из Чехии.

В другой встрече представительница России Елена Веснина победила испанку Лару Арруабаррена-Весино - 6:2, 6:2. Следующая соперница Весниной определится в матче между Анастасией Севастовой (Латвия) и Доминикой Цибулковой (Словакия).

Призовой фонд соревнований в Австралии составляет $733 900.