"Анжи" расторг контракт с футболистом "Спартака" Гулиевым

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" и молодежной сборной России по футболу Аяз Гулиев покидает "Анжи", за который он выступал на правах аренды, сообщается на официальном сайте махачкалинцев в воскресенье.

"Футбольный клуб "Анжи" расторг соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым", - сказано в сообщении.

Хавбек за дагестанскую команду провел 22 матча в течение сезонов-2016/2017 и 2017/2018 годов. В его активе один гол, который был забит в матче с "Арсеналом" (3:2).

Аяз Гулиев - вице-чемпион Европы среди юношей (U-19) в составе российской сборной.