Российские конькобежцы стали вице-чемпионами Европы в командной гонке

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала "серебро" в командной гонке на чемпионате Европы, проходящем в подмосковной Коломне в воскресенье.

За национальную команду выступили Данила Семериков, Сергей Грязцов, Александр Румянцев и Даниил Синицин. Россияне уступили 1,80 секунду голландцам. "Бронзу" взяли поляки.

Россиянки Ольга Граф, Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Анна Юракова также стали вторыми в женской командной гонке. Они уступили голландками 2,54 секунды. Замкнули тройку призеров немки.

Накануне конькобежец сборной России Павел Кулижников занял первое место на дистанции 1000 м на чемпионате Европы. В свою очередь конькобежка, бронзовый призер Олимпиады-2014 в командной гонке Екатерина Шихова завоевала "золото" на дистанции 1000 м на ЧЕ. В минувшую пятницу россиянин Денис Юсков показал лучший результат на чемпионате на дистанции 1500 м.