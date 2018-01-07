Главные новости
В миреСМИ узнали об отражении российскими военными удара дронами по базе "Хмеймим"В миреРазведка США недооценила темпы развития ядерной программы КНДРВ РоссииБолее 2,5 млн человек встретили Рождество по всей России
Спорт

Швеция выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Российская команда, на счету которой 16 промахов и три штрафных круга, заняла четвертое место

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по биатлону стала победительницей мужской эстафеты (4х7,5 км), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира.

Шведская команда, в составе которой выступили Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон и Фредрик Линдстрем, преодолела дистанцию за 1 час 19 минут 44,1 секунды. Победители допустили девять неточных выстрелов, а также заработали один штрафной круг.

Второе место заняла сборная Италии, с 11 промахами и двумя штрафными кругами отставшая от победителя на 1 минуту 10,8 секунды.

Третьей стала команда Норвегии, уступившая первому месту 2 минуты 4,6 секунды. На счету норвежцев 14 промахов, а также три штрафных круга.

В шаге от тройки лучших оказалась сборная России (Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Антон Шипулин). Россияне промахнулись 16 раз, заработали три штрафных круга и отстали от первого места на 2 минуты 32,1 секунды.

Теги: биатлон
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлонуКузьмина выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Россиянки в первую десятку не попалиПодробнее
Сборная России уступила США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккеюСборная России уступила США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Российская команда выбыла из борьбы за медалиПодробнее
США - Россия. ОнлайнСША - Россия. Онлайн
В Баффало проходит четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежных командПодробнее
В Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018В Сеуле приветствовали готовность Пхеньяна участвовать в зимних Играх-2018
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к согражданам заявил, что готов к переговорам по вопросу отправки спортсменов в Южную КореюПодробнее
МОК утвердил эскиз формы российских олимпийцев на Игры-2018МОК утвердил эскиз формы российских олимпийцев на Игры-2018
Дизайн остался прежним, но на форме будут отсутствовать, флаг, герб России, знак ОКРПодробнее
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
На этой должности будет работать гендиректор "Россия 2018" СорокинПодробнее
Россия уступила Чехии на старте молодежного ЧМ по хоккеюРоссия уступила Чехии на старте молодежного ЧМ по хоккею
Чемпионат проходит в СШАПодробнее
Букмекеры назвали фаворита молодежного ЧМ по хоккеюБукмекеры назвали фаворита молодежного ЧМ по хоккею
Им оказалась сборная США, а команда России в списке претендентов - на четвертом местеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Встреча православного Рождества10 фото
07 января
Встреча православного Рождества
Сильные снегопады в США7 фото
05 января
Сильные снегопады в США
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали об отражении российскими военными удара дронами по базе "Хмеймим"В миреРазведка США недооценила темпы развития ядерной программы КНДРВ РоссииБолее 2,5 млн человек встретили Рождество по всей РоссииВ миреТрамп снова назвал заявления о его сговоре с Россией ложьюВ РоссииВерховный суд подтвердил отказ Навальному в участии в выборахВ миреВ Саудовской Аравии арестовали одиннадцать принцев

ЦИК РФ завершил прием документов от самовыдвиженцев

Ле Пен предлагает изменить название "Национального фронта"

Шторм в Эстонии оставил без света несколько тысяч домохозяйств

Американские военные самолеты провели разведку вдоль всего побережья России на Черном море

Что произошло за день: воскресенье, 7 января

Предотвращение удара дронов по базе "Хмеймим", новая разведка самолета США около Крыма, ошибка разведки США в оценке ядерной программы КНДР и встреча Рождества в России Подробнее

Собянин пообещал сделать тюбинговую горку на ВДНХ бесплатной

В Челябинской поселке восстановили подачу газа после аварии

Министр Ирана пообещал жестко отвечать на действия террористов

ФотоЧемпионат мира по метанию елок в ГерманииЧемпионат мира по метанию елок в Германии

Под Смоленском столкнулись 12 автомобилей

Патриарх Кирилл посетил центр помощи бездомным в Москве

Российские конькобежцы выиграли ЧЕ в командном спринте

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru