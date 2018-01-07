Швеция выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по биатлону стала победительницей мужской эстафеты (4х7,5 км), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира.

Шведская команда, в составе которой выступили Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон и Фредрик Линдстрем, преодолела дистанцию за 1 час 19 минут 44,1 секунды. Победители допустили девять неточных выстрелов, а также заработали один штрафной круг.

Второе место заняла сборная Италии, с 11 промахами и двумя штрафными кругами отставшая от победителя на 1 минуту 10,8 секунды.

Третьей стала команда Норвегии, уступившая первому месту 2 минуты 4,6 секунды. На счету норвежцев 14 промахов, а также три штрафных круга.

В шаге от тройки лучших оказалась сборная России (Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Антон Шипулин). Россияне промахнулись 16 раз, заработали три штрафных круга и отстали от первого места на 2 минуты 32,1 секунды.