Российские конькобежцы выиграли ЧЕ в командном спринте

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала "золото" в командной спринтерской гонке на чемпионате Европы, проходящем в подмосковной Коломне в воскресенье.

За россиян выступили Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Денис Юсков и Алексей Есин. 0,38 секунды им уступили голландцы, ставшие вторыми. "Бронзу" взяли финны (+1,81).

Представительницы России Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина и Екатерина Шихова победили в женском командном спринте, опередив на 1,94 секунды соперниц из Нидерландов. Третье место заняли норвежки (+5,17).

Ранее в воскресенье мужская и женская сборные России по конькобежному спорту завоевали "серебро" в командной гонке на ЧЕ.