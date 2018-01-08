Спорт

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл второй этап "Дакара"

Он возглавил генеральную классификацию в зачете грузовиков

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем второго этапа ралли-рейда "Дакар"-2018 в зачете грузовиков.

Вторым стал аргентинец Федерико Вильягра (Iveco), третьим – чех Алеш Лопрайс (Tatra).

Остальные участники "КАМАЗ-Мастер" на втором этапе заняли следующие места: 9.Дмитрий Сотников, 17.Айрат Мардеев, 18.Антон Шибалов.

Теперь экипаж Николаева возглавляет общий зачет. На втором месте идет Лопрайс, на третьем – Вильягра.

Остальные экипажи "КАМАЗ-Мастер" занимают следующие позиции: 9.Дмитрий Сотников, 17.Айрат Мардеев, 18.Антон Шибалов.

В зачете квадроциклов вторую строчку в общем зачете удерживает россиянин Сергей Карякин. На втором месте он занял также второе место, а первым стал чилиец Игнасио Касале. Он же – лидер общего зачета.

Знаменитый ралли-рейд "Дакар" в 2018 году стартовал 6 января в столице Перу Лиме и финиширует 20 января в аргентинской Кордобе.

Участники юбилейного, 40-го, издания гонки преодолеют около 9 тыс. километров по территории Перу, Боливии и Аргентины.

На старт ралли-рейда был запланирован выход 332 экипажа из 54 стран мира.

Теги: автоспорт, Дакар
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