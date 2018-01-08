Производитель антивирусных программ предупредил организаторов ОИ-2018 об атаках

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Компания McAfee, занимающаяся разработкой антивирусного программного обеспечения, предупредила, что хакеры пытались похитить данные, касающиеся предстоящих Олимпийских игр в Пхенчхане.

Как сообщает "Би-би-си", в прошлом месяце злоумышленники направили организаторам Зимних Игр зараженные троянами электронные письма.

В числе получателей таких писем некие "группы, связанные с Олимпиадой", в том числе те, что занимают организацией хоккейного турнира.

"Большинство этих организаций имеют отношение к Олимпиаде, либо занимаясь подготовкой инфраструктуры, либо выполняя роль подрядчика. Похоже, что хакеры направили письма многим адресатам", - говорится в комментарии.

По данным McAfee, ранее схожие письма направлялись с целью получения паролей и финансовой информации.

Зараженные письма были направлены с сингапурских IP и содержали текст на корейском языке с рекомендацией открыть текстовый документ. Авторы имэйлов выдавали себя за Южнокорейский центр по противодействию терроризму, который на момент рассылки проводил учения.

В некоторых случаях хакеры использовали метод так называемой стеганографии, когда вредоносный код скрыт в тексте и картинках.