Два экипажа "КАМАЗ-Мастер" вошли в тройку лучших на третьем этапе "Дакара"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Экипажи российских гонщиков Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева заняли второе и третье места соответственно на третьем этапе ралли-рейда "Дакар"-2018 в зачете грузовиков.

Победителем этапа стал аргентинец Федерико Вильягра (Iveco).

Кроме того, 14-е место занял экипаж Антона Шибалова, 15-е - Дмитрия Сотникова.

Экипаж Николаева – действующего чемпиона "Дакара" – сохранил лидерство в генеральной классификации. Вторым идет экипаж Вильягры, третьим – экипажа белоруса Алексея Вишневского (MAZ).

На 10-м месте располагается экипаж Сотникова, 15-м - Мардеева, 16-м - Шибалова.

В генеральной классификации зачета квадроциклов россиянин Сергей Карякин занимает по-прежнему второе место. На третьем этапе он показал девятое время. Победителем этапа стал и лидерство в общем зачете удержал чилиец Игнасио Касале.

Знаменитый ралли-рейд "Дакар" в 2018 году стартовал 6 января в столице Перу Лиме и финиширует 20 января в аргентинской Кордобе.

Участники юбилейного, 40-го, издания гонки преодолеют около 9 тыс. километров по территории Перу, Боливии и Аргентины.

На старт ралли-рейда был запланирован выход 332 экипажа из 54 стран мира.