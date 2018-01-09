Жуков высоко оценил шаги МОК в снятии напряжения между Пхеньяном и Сеулом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Шаги, предпринимаемые Международным олимпийским комитетом навстречу северокорейским спортсменам, помогут наладить отношения между КНДР и Южной Кореей, заявил "Интерфаксу" президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Я надеюсь, что так и произойдет. Такие прецеденты уже были в истории, например, во время Олимпиады 1988 года (в Сеуле - ИФ), когда спортсмены из Южной и Северной Кореи выступали даже в одной команде в некоторых видах спорта", - сказал Жуков.

"Традиционно во время Олимпийских игр в древней Греции даже войны прекращались, дух спорта должен объединять страны. Каждый раз перед Играми принимается постановление генеральной ассамблеи ООН об Олимпийском перемирии. Это в духе олимпийских ценностей", - добавил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что МОК принял решение продлить срок регистрации на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане для спортсменов из КНДР.

Сообщалось также, что в Пхенчхан приедет делегация из Северной Кореи, в которую войдут артисты, члены Национального олимпийского комитета и демонстрационная группа спортсменов.