Японский каноист подсыпал допинг конкуренту за место в олимпийской сборной

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Каноист сборной Японии Ясухиро Судзуки дисквалифицирован на восемь лет за то, что подсыпал запрещенное вещество партнеру по национальной команде Сэйдзи Комацу.

Как сообщают The Japan Times, 25-летний Комацу, в организме которого в итоге нашли допинг, был временно отстранен от соревнований. Спортсмен подал апелляцию, и расследование, которое провело Японское антидопинговое агентство, выявило, что 32-летний Судзуки специально подсыпал в напиток Комацу препарат для наращивания мышц. Сделал он это для того, чтобы добиться дисквалификации Комацу – конкурента за место в сборной Японии на Олимпиаду-2020 в Токио.

Между тем, СМИ отмечают, что это не первая проделка Судзуки. Ранее он крал инвентарь у своих соперников.