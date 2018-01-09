Обладательница Кубка Европы по самбо погибла в Чебоксарах

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Обладательница Кубка Европы по самбо Эдера Лаврентьева погибла в Чебоксарах, ведется проверка, сообщил во вторник "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По его словам, смерть спортсменки наступила еще 30 декабря прошлого года, ведется проверка.

"В качестве основной версии случившегося следствие рассматривает несчастный случай", - сказал Дмитриев.

Местные СМИ сообщают, что инцидент с чувашской самбисткой (подробности не уточняются), которой 9 января исполнилось бы 23 года, произошел 29 декабря, а на следующий день, несмотря на усилия врачей, она скончалась в больнице.

Лаврентьева – мастер спорта по самбо, в 2015 году завоевала Кубок Европы. Кроме того, она становилась победительницей и призером первенств мира среди молодежи.