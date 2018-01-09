Сергей Карякин выиграл четвертый этап "Дакара" в зачете квадроциклов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россиянин Сергей Карякин стал победителем четвертого этапа ралли-рейда "Дакар"-2018 в зачете квадроциклов.

Второе время показал чилиец Игнасио Касале, третье – перуанец Алексис Эрнандес.

Лидерство в общем зачете сохранил Касале. Карякин – на втором месте, Эрнандес – на третьем.

Знаменитый ралли-рейд "Дакар" в 2018 году стартовал 6 января в столице Перу Лиме и финиширует 20 января в аргентинской Кордобе.

Участники юбилейного, 40-го, издания гонки преодолеют около 9 тыс. километров по территории Перу, Боливии и Аргентины.

На старт ралли-рейда был запланирован выход 332 экипажей из 54 стран мира.