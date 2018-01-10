Сборная России по футболу сыграет с Турцией 5 июня

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Товарищеский матч между сборными России и Турции по футболу пройдет 5 июня, сообщает в среду пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет в Москве. Место его проведения и время начало встречи обещано назвать позднее.
Кроме того, официально утверждена дата проведения контрольной встречи россиян против национальной команды Австрии. Как и анонсировалось, игра пройдет 30 мая - в Инсбруке.
Весной, как сообщалось, российская сборная сыграет еще в двух товарищеских матчах.
23 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют в Москве на стадионе "Лужники" со сборной Бразилии. Время начала матча станет известно позднее. 27 марта россияне в Санкт-Петербурге на одноименной арене проведут контрольный матч с командой Франции. Он начнется в 18:50 мск.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
Определились соперники @TeamRussia по контрольным матчам перед @FIFAWorldCup!— Сборная России (@TeamRussia) 10 января 2018 г.
⚽️ 30 мая сыграем в Инсбруке со сборной Австрии @oefb1904
⚽️ 5 июня сыграем в Москве со сборной Турции @MilliTakimlar#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/2KjvUXdqUg