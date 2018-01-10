Квят стал участником программы развития команды Ferrari

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский автогонщик Даниил Квят присоединился к программе развития команды "Формулы-1" Ferrari, сообщает пресс-служба итальянцев в среду.

В сентябре итальянская команда Toro Rosso, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", официально объявила о решении отстранить российского гонщика Даниила Квята от ближайшего этапа соревнования, Гран-при Малайзии.

В сообщении , распространенном пресс-службой Toro Rosso, говорилось, что по ряду причин, часть из которых несут технический характер, а другая связана с ошибками пилота, "Даниил Квят не смог в этом году реализовать весь свой потенциал".

Квята в команде, как и анонсировалось до этого, заменил француз Пьер Гасли, участник программы Red Bull Junior.

В сообщении подчеркивалось, что Квят "все еще является частью семьи Red Bull (дочерней командой которого является Toro Rosso - ИФ)".

Впрочем, Квята возвращали к гонкам на этап Гран-при США.

Квят начал выступать в "Формуле-1" в 2014 году - за Toro Rosso, дочерней команде Red Bull. В 2015 году он пошел на повышение, заменив в Red Bull знаменитого Себастьяна Феттеля. По итогам сезона-2015 россиянин занял седьмое место. Весной 2016 года Квят пошел на понижение, вернувшись в Toro Rosso. Сообщалось, что российский гонщик поплатился за то, что на этапе "Формулы-1" в Сочи устроил аварию, выбив с трассы четырехкратного чемпиона мира Феттеля.