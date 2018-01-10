Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки (20 км), прошедшей в среду в немецком Рупольдинге в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию он преодолел за 44 минуты 27,9 секунды, допустив один неточный выстрел.

Второе время показал чех Ондржей Моравец, который на четырех огневых рубежах не совершил ни одного неточного выстрела, но уступил победителю 1 минуту 1 секунду.

Третьим стал Йоханнес Бе, с 1 промахов уступивший Фуркаду 1 минуту 6,3 секунды.

Лучшим из россиян стал Алексей Волков, занявший 27-е место. На его счету 1 промах, а отставание от первого места составило 3 минуты 56,8 секунды.

Остальные представители российского биатлона, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 43.Евгений Гараничев (2 промаха), 45.Матвей Елисеев (2), 54.Антон Шипулин (4), 73.Александр Логинов (5), 97.Юрий Шопин (7).