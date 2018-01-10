Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем пятого этапа ралли-рейда "Дакар"-2018 в зачете грузовиков.

Это – второй подряд этап, выигранный Николаевым.

Вторым стал белорус Сергей Вязович (MAZ), третьим – голландец Тон ван Генугтен (Iveco).

Остальные представители "КАМАЗ-Мастер" заняли следующие места: 4.Дмитрий Сотников, 8.Айрат Мардеев, 13.Антон Шибалов.

Экипаж Николаева – действующего победителя "Дакара" - продолжает лидировать в общем зачете класса грузовиков. На втором месте идет аргентинец Федерико Вильягра (Iveco), на третьем - Вязович.

Другие участники "КАМАЗ-Мастер" в генеральной классификации занимают следующие места: 6.Дмитрий Сотников, 7.Айрат Мардеев, 13.Антон Шибалов.

Между тем, действующий победитель "Дакара" в зачете квадроциклов россиянин Сергей Карякин, сломавший руку на пятом этапе в результате аварии, выбыл из гонки.

До старта пятого этапа "Дакара" Карякин занимал второе место в общем зачете квадроциклистов. Лидировал чилиец Игнасио Касале. Он и сейчас возглавляет зачет квадроциклистов.

Знаменитый ралли-рейд "Дакар" в 2018 году стартовал 6 января в столице Перу Лиме и финиширует 20 января в аргентинской Кордобе.

Участники юбилейного, 40-го, издания гонки преодолеют около 9 тыс. километров по территории Перу, Боливии и Аргентины.

На старт ралли-рейда был запланирован выход 332 экипажей из 54 стран мира.