Спорт

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара"

Действующий победитель "Дакара", лидирующий в зачете грузовиков и сейчас, стал победителем второго этапа подряд; сломавший руку квадроциклист Карякин выбыл

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "КАМАЗ-Мастер" стал победителем пятого этапа ралли-рейда "Дакар"-2018 в зачете грузовиков.

Это – второй подряд этап, выигранный Николаевым.

Вторым стал белорус Сергей Вязович (MAZ), третьим – голландец Тон ван Генугтен (Iveco).

Остальные представители "КАМАЗ-Мастер" заняли следующие места: 4.Дмитрий Сотников, 8.Айрат Мардеев, 13.Антон Шибалов.

Экипаж Николаева – действующего победителя "Дакара" - продолжает лидировать в общем зачете класса грузовиков. На втором месте идет аргентинец Федерико Вильягра (Iveco), на третьем - Вязович.

Другие участники "КАМАЗ-Мастер" в генеральной классификации занимают следующие места: 6.Дмитрий Сотников, 7.Айрат Мардеев, 13.Антон Шибалов.

Между тем, действующий победитель "Дакара" в зачете квадроциклов россиянин Сергей Карякин, сломавший руку на пятом этапе в результате аварии, выбыл из гонки.

До старта пятого этапа "Дакара" Карякин занимал второе место в общем зачете квадроциклистов. Лидировал чилиец Игнасио Касале. Он и сейчас возглавляет зачет квадроциклистов.

Знаменитый ралли-рейд "Дакар" в 2018 году стартовал 6 января в столице Перу Лиме и финиширует 20 января в аргентинской Кордобе.

Участники юбилейного, 40-го, издания гонки преодолеют около 9 тыс. километров по территории Перу, Боливии и Аргентины.

На старт ралли-рейда был запланирован выход 332 экипажей из 54 стран мира.

Теги: автоспорт, Дакар
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Хакеры назвали Макларена исполнителем заказа отстранить РФ от ОлимпиадХакеры назвали Макларена исполнителем заказа отстранить РФ от Олимпиад
Группировка Fancy Bears опубликовала переписку чиновников МОКПодробнее
Сборная России по футболу сыграет с Турцией 5 июняСборная России по футболу сыграет с Турцией 5 июня
30 мая, как и анонсировалось, россияне встретятся с АвстриейПодробнее
Экс-наставник ФК "Зенит" выбыл из "Дакара" после аварииЭкс-наставник ФК "Зенит" выбыл из "Дакара" после аварии
Переквалифицировавшийся в гонщики Андре Виллаш-Боаш попал в аварию, выступая в классе внедорожников, повредил спину и отправился в госпитальПодробнее
Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"
Действующий победитель ралли-рейда в зачете грузовиков и сейчас возглавляет общий зачетПодробнее
Неймар признан самым дорогим футболистом мираНеймар признан самым дорогим футболистом мира
Действующий обладатель "Золотого мяча" Роналду в этом рейтинге занял 49-е местоПодробнее
Два экипажа "КАМАЗ-Мастер" вошли в тройку лучших на третьем этапе "Дакара"Два экипажа "КАМАЗ-Мастер" вошли в тройку лучших на третьем этапе "Дакара"
Лидерство в зачете грузовиков сохранил экипаж Эдуарда НиколаеваПодробнее
Производитель антивирусных программ предупредил организаторов ОИ-2018 об атакахПроизводитель антивирусных программ предупредил организаторов ОИ-2018 об атаках
По данным McAfee, письма на корейском языке приходили с сингапурских IPПодробнее
Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлонуКузьмина выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Россиянки в первую десятку не попалиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 10 января6 фото
10 января
Фотохроника 10 января
Умер Михаил Державин10 фото
10 января
Умер Михаил Державин
Самые дорогие футболисты мира10 фото
09 января
Самые дорогие футболисты мира
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРезервный фонд РФ прекратит существование с 1 февраляСпортХакеры назвали Макларена исполнителем заказа отстранить РФ от ОлимпиадВ РоссииСуд отказал СП Siemens в иске к ТПЭ о "крымских турбинах"В миреВ ЧФ рассказали о столкновении десантного корабля "Ямал" в Эгейском мореКультураСкончался актер Михаил ДержавинВ РоссииВыбраны сопредседатели избирательного штаба Путина

Трамп назвал маловероятной личную дачу показаний по "российскому делу"

Трамп назвал маловероятной личную дачу показаний по "российскому делу"Ранее СМИ сообщали, что спецпрокурор Мюллер хочет допросить президента Подробнее

Трамп одобрил переговоры между Южной Кореей и КНДР

Путин встретится с руководителями российских печатных СМИ

МИД Эквадора отказался подтвердить предоставление гражданства Джулиану Ассанжу

США потребовали от Ирана освободить задержанных участников акций протеста

Посольство РФ в США добилось лечения россиянина Виктора Бута

Из отеля Ritz в Париже похитили украшения на €4 млн

Военные США в ноябре и декабре уничтожили в Йемене трех лидеров "Аль-Каиды"

Компания Дерипаски подала иск против Манафорта

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара"

Действующий победитель "Дакара", лидирующий в зачете грузовиков и сейчас, стал победителем второго этапа подряд; сломавший руку квадроциклист Карякин выбыл Подробнее

СМИ узнали о планах Трампа насчет санкций против Ирана

СМИ узнали о планах Трампа насчет санкций против ИранаСША введут новые ограничения, но не будут менять условия договора с Тегераном по атому Подробнее

Минфин спрогнозировал пополнение ФНБ в 2018 году при сохранении цен на нефть

Общий объем резервов сейчас составляет 4,59 трлн рублей Подробнее

ООН впервые с июня доставила гумпомощь сирийцам в Эр-Рукбане

Генсек ООН посетит Колумбию из-за обострения внутриполитического кризиса

В Эстонию для охраны неба над Балтией прибыли итальянские истребители

Начальники Генштабов РФ и США обсудили Сирию в телефонном разговоре

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru