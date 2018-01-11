Итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Итальянка Доротея Вирер стал победительницей индивидуальной гонки (15 км), прошедшей в четверг в немецком Рупольдинге в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.

Дистанцию она преодолела за 41 минуту 29 секунд, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе место заняла представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен, которая с одним промахом уступила победительнице 12,7 секунды.

В тройку лучших также вошла канадка Розанна Крофорд, которая отстрелялась без промахов и уступила итальянке 21,2 секунды.

Лучшей из россиянок стала Дарья Виролайнен, занявшая 16-е место. Ее отставание от первого места составило 2 минуты 4,5 секунды. Спортсменка совершила один неточный выстрел.

Остальные представительницы сборной России в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 21.Татьяна Акимова (1 промах), 38.Ирина Услугина (2), 39.Виктория Сливко (2), 89.Ульяна Кайшева (6).

Накануне прошла мужская индивидуальная гонка, в которой россияне также остались без медалей.