РУСАДА продлила договор с Британским антидопинговым агентством

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Британское антидопинговое агентство (UKAD) продлили сотрудничество на 2018 год, заявил "Интерфаксу" генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"Факт этот есть, он подтвержден, договор с UKAD продлен на 2018 год", - сказал Ганус.

РУСАДА признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства в ноябре 2015 года. UKAD взяло на себя выполнение функций РУСАДА на время восстановления российского агентства.

В июне 2017 года ВАДА разрешило РУСАДА проводить планирование и тестирование спортсменов под надзором британского агентства.

В настоящее время статус РУСАДА в ВАДА все еще не восстановлен, идет работа по выполнению оставшихся критериев "дорожной карты".

Российское антидопинговое агентство было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после рекомендации независимой комиссии, представленной в отчете от 9 ноября 2015 года. В докладе говорилось о масштабном использовании допинга в российском спорте. Впоследствии была разработана "дорожная карта" восстановления членства РУСАДА в ВАДА, все пункты которой уже выполнены, в частности, сформировано новое руководство РУСАДА, проведен аудит, открыт доступ к базам данных Московской лаборатории сотрудникам ВАДА. В июне ВАДА разрешила РУСАДА планировать и координировать тестирование.

ВАДА заявляло, что получило доступ к базам данных Московской лаборатории, то есть для восстановления РУСАДА осталось выполнить один критерий - признание доклада Макларена. Однако и президент России, и российские чиновники неоднократно заявляли, что государственной системы поддержки употребления допинга в России не было и нет.