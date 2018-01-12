Подмосковные площадки ЧМ-2018 сдадут в апреле

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Две подмосковные площадки для тренировки команд-участниц чемпионата мира (ЧМ) по футболу-2018 уже сданы в эксплуатацию, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"В этом году мы сдаем наши площадки для чемпионата мира по футболу. Мы уже сдали их в Домодедово и в Раменском районе", - сказал Терюшков журналистам в пятницу.

Он добавил, что остальные площадки находятся в высокой степени готовности.

"В апреле они будут готовы принять наши топовые сборные, которые приедут на мундиаль в Россию", - отметил глава спортивного ведомства.

Как сообщалось, на территории Московской области к ЧМ-2018 будет подготовлено 17 тренировочных площадок, 11 из них находятся в сфере ответственности Подмосковья. Десять из них проходят реконструкцию, одна - в Долгопрудном - строится.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.