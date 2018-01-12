Сборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по биатлону стала бронзовым призером в эстафете (4х7,5 км), прошедшей в немецком Рупольдинге в рамках очередного этапа Кубка мира.

В составе российской команды выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин. Они допустили в общей сложности четыре неточных выстрела и уступили первому месту 53,4 секунды.

Победу одержала сборная Норвегии (Ларс-Хельге Биркеланд, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Йоханнес Бе), преодолевшая дистанцию за 1 час 13 минут 11,1 секунды). На счету норвежцев семь промахов.

Второе место заняла команда Франции, с шестью промахами отставшая от норвежцев на 24,9 секунды.

В субботу в рамках этапа в Рупольдинге пройдет женская эстафета. Российскую команду, как сообщалось, представят Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт. Гонка стартует в 16:30 мск.