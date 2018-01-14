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Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" стал третьим на седьмом этапе "Дакара"

Действующий победитель ралли-рейда в зачете грузовиков лидирует в генеральной классификации и сейчас

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" стал третьим на седьмом этапе "Дакара"
Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КамАЗ-мастер"
Фото: AP/TASS

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Экипаж россиянина Эударда Николаева из команды "КАМАЗ-Мастер" занял третье место на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар"-2018 в зачете грузовиков.

Победителем этапа стал гонщик из Голландии Тон ван Генугтен (Iveco), второе место занял экипаж аргентинца Федерико Вильягры (Iveco).

Остальные представители "КАМАЗ-Мастер" заняли на этапе следующие места: 6.Айрат Мардеев, 12.Антон Шибалов, 19.Дмитрий Сотников.

Действующий чемпион "Дакара" в зачете грузовиков Николаев сохранил лидерство в генеральной классификации. На втором месте по итогам семи этапов находится Вильягра, на третьим – белорус Александр Вязович (MAZ).

Остальные гонщики команды "КАМАЗ-Мастер" в общем зачете занимают следующие места: 6.Айрат Мардеев, 11.Дмитрий Сотников, 13.Антон Шибалов.

На старт ралли-рейда был запланирован выход 332 экипажей из 54 стран мира. Впрочем, целый ряд гонщиков уже покинул марафон. Среди них – действующий победитель "Дакара" в зачете квадроциклов россиянин Сергей Карякин сломал руку в результате аварии; его соотечественник Иван Шихотаров, выступающий в классе легковых автомобилей, в результате аварии на ралли-рейде "Дакар"-2018 получил компрессионный перелом первого позвонка; бывший главный тренер петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, дебютировавший на "Дакаре", также попал в аварию и сошел с дистанции (он участвовал в категории внедорожников).

Теги: автоспорт, Дакар, КАМАЗ-Мастер
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