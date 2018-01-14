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Спорт

Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Есть обновление от 17:23

Россияне Антон Шипулин и Александр Логинов финишировали 15-м и 27-м соответственно

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем гонки с общего старта (масс-старта), прошедшей в немецком Рупольдинге в рамках очередного этапа Кубка мира.

15-километровую дистанцию он преодолел за 37 минут 11,2 секунды, допустив один промах.

Второе место занял француз Мартен Фуркад, пересекший финишную черту через 4,5 секунды после победителя. Часть времени у него ушло на два штрафных круга за промахи.

Третьим стал еще один француз Антона Гигонна, уступивший победителю 8,4 секунды. На огневых рубежах Гигонна не промахивался.

Среди 30 участников гонки были два россиянина. Антон Шипулин, промахнувшийся четыре раза, финишировал 15-м, отстав от Йоханнеса Бе на 1 минуту 2,9 секунды. Александр Логинов занял 27-е место. Он допустил пять неточных выстрелов, а отставание от первого места составило 2 минуты 23,2 секунды.

Теги: биатлон
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