Финская биатлонистка Мякяряйнен выиграла масс-старт на этапе Кубка мира

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки с общего старта (масс-старта), прошедшей в немецком Рупольдинге в рамках очередного этапа Кубка мира.

Дистанцию 12,5 км она преодолела за 34 минуты 5,6 секунды, допустив два неточных выстрела.

На 0,8 секунды от нее отстала немка Лаура Дальмайер, на 4,6 секунды – чешка Вероника Виткова, с двумя промахами каждая финишировавшие второй и третьей соответственно.

Лидировавшая после заключительного, четвертого огневого рубежа канадка Розанна Кроуфорд (ни одного промаха) упустила преимущество от ближайшей преследовательницы в 19,4 секунды и в итоге стала четвертой. Отставание от первого места – 4,6 секунды.

В гонке приняли участие две россиянки. Екатерина Юрлова финишировала 22-й, с тремя промахами отставшая от первого места на 1 минуту 47,1 секунды. Дарья Виролайнен стала 26-й. Она промахнулась четыре раза и проиграла Мякяряйнен 2 минуты 12,6 секунды.

В гонке приняли участие 30 спортсменок.